CEO Vermeiren Speculoos ging normaal 2 jaar geleden met pensioen: "Door de coronacrisis en de oorlog verlaat ik het schip nog niet"

De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben ervoor gezorgd dat zaakvoerder Peter Vermeiren van Vermeiren Princeps nog niet met pensioen is. “Ik ben 66 en heb mijn pensioen al 2 jaar moeten uitstellen", vertelt Peter Vermeiren bij Radio 2 Antwerpen. En dat heeft te maken met 2 crisissen. "Door de coronacrisis hebben we een kleine prijsopslag moeten doorvoeren. Ik had gehoopt dat de prijzen nadien terug zouden stabiliseren. Maar toen werden we geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne.”