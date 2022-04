Plannen Belgisch onderzoeksschip voorgesteld in Zeebrugge: "Volgend jaar eerste noordelijke missie naar poolcirkels"

Op de marinebasis in Zeebrugge zijn de plannen voorgesteld van het nieuwe onderzoeksschip, de Belgica. Voorlopig werd er alleen onderzoek gevoerd in de Noordzee. In de zomer van 2023 vertrekt de Belgica naar Groenland, de eerste missie ooit van een Belgisch onderzoeksschip naar het Noordpoolgebied. "We zullen de impact van smeltend zoetwater van ijskappen op het zeewater documenteren", zegt het KBIN.