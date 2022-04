PODCAST - Vranckx na zijn terugkeer uit Oekraïne: “Het Westen oogst wat het in Syrië gezaaid heeft”

Rudi Vranckx is terug uit Oekraïne. Hij had er een déjà-vugevoel, vertelt hij in de nieuwe aflevering van de podcast Vranckx & Byloo. Hij zag er hoe de Russische president dezelfde tactieken toepast die hij eerder in Syrië gebruikte. “Hadden we toen niet weggekeken, dan had de wereld er nu misschien anders uitgezien.”