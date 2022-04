Politieagenten nemen intrek in nieuw politiecommissariaat op Centrumplein van Bredene

Het gebouw in Bredene was al even klaar en enkele administratieve diensten, de afdeling verkeer en de recherche waren er al een paar maanden gehuisvest. Maar nu met de agenten van de interventieteams, het gros van de operationele politie er zijn intrek neemt, werkt het gebouw op volle capaciteit. De werken begonnen goed drie jaar geleden en het resultaat mag er best zijn.

“Het gebouw telt twee bouwlagen en heeft een bruikbare oppervlakte van 1500 vierkante meter”, legt commissaris Dennis Goes uit. “Door de invoering van nieuwe noden en nieuwe wetgevingen vinden we hier een aantal zaken die vroeger niet aan de orde waren.” Het gaat dan om verhoorlokalen specifiek voor minderjarigen met video-opname. Of in het kader van de Salduz-wetgeving over kamers waar verdachten voor het eerste verhoor kunnen overleggen met een advocaat. “Maar ook lokalen voor slachtofferbejegening, fouilleerruimtes of ruimtes voor line-up en confrontatie”, vult Goes aan. De acht cellen zijn groter dan voordien en voorzien van modern sanitair. “De twee jeugdcellen voor minderjarigen zijn zoals vereist door de wet in een afzonderlijke vleugel ondergebracht”, weet Goes. Verder zijn er technische ruimtes om vingerafdrukken te nemen en zelfs een eigen tapkamer om telefoons af te luisteren. “Vroeger moesten we hiervoor naar Brugge, en verloren we heel wat tijd”, berekent Goes.