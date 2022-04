Gerecht pakt politieman thuis op voor gerechtelijk onderzoek

Woordvoerster Sarah Frederickx van de politiezone Zuid bevestigt dat de politieman in zijn woning werd gearresteerd, waarna speurders ook een huiszoeking uitvoerden in het commissariaat waar de man werkt. Mogelijk gaat het om een onderzoek in de marge van de Sky ECC-cryptofoons, maar het federaal parket wou woensdagavond geen commentaar geven over de arrestatie en het lopende onderzoek.