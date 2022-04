Provincie Oost-Vlaanderen plant inheemse klimop om bossen weerbaarder te maken

De klimopplantjes werden opgekweekt in serres van de tuinbouwschool van Melle en zijn nu klaar om geplant te worden. Deze week zijn er aanplantingen in het provinciaal natuurgebied Het Kloosterbos en het recreatiedomein Puyenbroeck in Wachtebeke. De regio is vatbaar voor haarden van eikenprocessierups. De klimop zou de boomstammen moeten verkoelen, waardoor de rupsen zich minder snel kunnen ontwikkelen.

Ook voor vogels en insecten is de aanplant een goede zaak. Klimop is een van de weinige groenblijvende inheemse soorten waar vogels en insecten beschutting in vinden in de winter. Het is een uitstekende voedselbron voor bijen en andere bestuivende insecten vanaf het einde van de zomer tot het late najaar, een periode waarin het nectaraanbod fors mindert. In het voorjaar zijn de bessen van klimop in trek bij heel wat zangvogels.

De provincie Oost-Vlaanderen ging het experiment aan samen met het Agentschap Natuur en Bosonderzoek (INBO) en de tuinbouwschool van Melle.