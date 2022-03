Rusland dreigt ermee om gasleveringen stop te zetten als er niet in roebels betaald wordt

De EU voert ongeveer 40 procent van zijn aardgas in vanuit Rusland, dat de grootste leverancier van gas in Europa is. De eis van Poetin is bedoeld om de koers van de Russische roebel te ondersteunen. Die munt is fors in waarde gedaald door de westerse sancties tegen Rusland na de invasie van Oekraïne. Als het Westen nu voor aardgas zou betalen in roebels, zouden wij die munt moeten aankopen en zou de koers deels herstellen.