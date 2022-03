Rusland kondigt staakt-het-vuren aan voor belegerde Oekraïense havenstad Marioepol, maar eist eerst overgave

Volgens de chef van de Britse inlichtingendienst GCHQ, Jeremy Fleming, zou Poetin de situatie in Oekraïne erg slecht hebben ingeschat en zouden zijn raadgevers schrik hebben om de waarheid te vertellen. "Maar zelfs dan moet de ernst van de inschattingsfouten helemaal duidelijk zijn voor het regime”. Volgens Fleming heerst er "chaos" binnen het Russische leger, dat wordt geteisterd door allerhande problemen.

Rusland beschuldigt het Westen dan weer van leugens over de Russische tegenslagen. Volgens de Russische ambassade in de Verenigde Staten Anatoli Antonov overdrijven de VS in de berichten over de verliezen van Rusland om de publieke onvrede in Rusland aan te wakkeren.