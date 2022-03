Opvallend beeld: fontein in Gistel spuit schuim

Een opmerkelijk zicht op het Aulendiebachplein in Gistel: de fontein is veranderd in een schuimbad. Geert Deschacht, schepen van Openbare Werken (Open VLD), vermoedt dat iemand afwasmiddel in het water goot. “Ik kreeg deze morgen de melding dat er een product uitgegoten was in de fontein. Ik heb meteen iemand van de technische dienst gestuurd. Ze hebben vastgesteld dat er waarschijnlijk een afwasmiddel in de fontein is gegoten.”

Volgens de schepen is het niet de eerste keer dat de fontein het doelwit is van zo’n actie. “Tijdens de vorige legislatuur hebben ze dat ook voorgehad. Toen hebben ze dat één of twee dagen zo gelaten om te kijken welk product het was. Als er morgen nog steeds schuim staat, gaan we de fontein legen en reinigen.”

Sinds kort hangt er een camera op het plein. De gemeente hoopt aan de hand van de beelden de daders te vinden. Ze riskeren een GAS-boete.