Sint-Pieters-Leeuw wil lokale ondernemingen meer kans geven voor gemeentelijke opdrachten

Schepen Olivier Huygens (N-VA) vindt dat nog steeds te weinig lokale ondernemingen deelnemen aan offerteaanvragen. "Het schrikt ze soms af, vaak zijn ze niet op de hoogte, is het inschrijven te complex of liggen de eisen te hoog. Daarom willen we bij niet openbare offerteaanvragen alvast starten met dit initiatief. Wie zich registreert, wordt opgenomen in een databank die we zullen raadplegen om hen aan te schrijven en te matchen elke keer we op zoek gaan naar een bepaalde dienst of product. "