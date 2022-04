Nieuwigheden in het Truiens bloesemseizoen: slapen tussen de bloesems in een kubus en bloesemmarkten

Na drie jaar wachten, kunnen dit jaar de bloesems weer volop beleefd worden. Als het weer tenminste wat mee zit. In Sint-Truiden zijn er twee grote nieuwigheden. Een eerste is het logies-concept Sleeperoo. Eric Lippens legt uit wat dat inhoudt: "Het is een uniek concept waar twee mensen op een unieke locatie kunnen slapen, op een plek waar je normaal gezien geen tent mag neerzetten." De eerste Sleeperoo kubus in België komt dus in de bloesemstreek. Het gaat dus om een witte vierkante kubus, die langs drie kanten helemaal open is, waardoor je een venster krijgt op je omgeving.