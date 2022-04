Van historische verwijzingen tot persoonlijke toetsen: speechschrijver ontleedt toespraken Oekraïense president Zelenski

Gisteren heeft Zelenski in zijn toespraak de situatie in de Oekraïense havenstad Marioepol vergeleken met de Slag om Ieper in ons land tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zelenski grijpt telkens terug naar de geschiedenis. Zo verwijst hij naar de bekende speech van de Britse premier Winston Churchill tijdens de Tweede Wereldoorlog of naar de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten. Opnieuw is dat afgestemd per land, met een duidelijke kennis van zaken.