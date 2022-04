6 op 10 Vlamingen twijfelen vaak over de echtheid van het (online) nieuws

6 op de 10 Vlamingen twijfelen vaak of het nieuws dat ze te zien krijgen wel juist is. Dat blijkt uit een studie van VRT. Bijna 1 op de 5 zegt dagelijks nieuwsberichten op het internet te zien waarvan ze zich afvragen of die kloppen. Naar aanleiding van internationale factcheck-dag geven we ook enkele tips mee om jezelf te beschermen tegen desinformatie of nepnieuws.