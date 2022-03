35 procent minder graan en oliezaden gezaaid in Oekraïne: "Enorme hoeveelheden, handelaren kunnen het niet overzien"

Kees Huizinga is sinds gisteravond weer op zijn landbouwbedrijf in Oekraïne. Na de invasie van Rusland in het land, was de Nederlander naar West-Europa gekomen om er namens de Oekraïense boeren aan de alarmbel te trekken voor de start van het zaaiseizoen.

Zelf heeft Huizinga een groot landbouwbedrijf, zo’n 200 kilometer ten zuiden van de Oekraïense hoofdstad Kiev. Zijn bedrijf heeft een areaal van zo’n 15.000 hectare. Om daarvan een idee te geven: dat is de oppervlakte van de volledige stad Gent.

Terwijl hij weg was, is het bedrijf van Huizinga blijven draaien. “Het was natuurlijk rustig, want het was nog winter. En ik werk al 20 jaar met iedereen hier, dus iedereen weet ook wat ze moeten doen.”