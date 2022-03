Transmigrant wint in Zeebrugge 250.000 euro met kraslotje, maar is sindsdien spoorloos

In de Spar hopen ze ondertussen op een goede afloop. Ze hopen dat de jonge Afrikaan op een dag terug aan de kassa staat, want ze kennen zijn gezicht. Hij kwam vaak eten kopen in de winkel. Pastoor Fernand Maréchal van Zeebrugge is er niet gerust in. Hij zet zich al jaren in voor transmigranten en houdt voedselbedelingen aan zijn kerk. Ook hij kent de jongeman, maar zag hem al een week niet meer. Nu hij van de uitbaters van de Spar gehoord heeft wat er is gebeurd, hoopt hij dat alles goed met hem gaat. "Want ik heb geen idee waar hij is en vrees dat hem iets is overkomen. Ik zit ermee in dat hij in handen is gevallen van mensen met kwade bedoelingen."