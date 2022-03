Turkse procureur wil onderzoek naar moord journalist Khashoggi overdragen aan Saudi-Arabië

De Saudische journalist Jamal Khashoggi is verdwenen toen hij in oktober 2018 documenten ging afhalen op het Saudische consulaat in Istanbul. Uit afgeluisterde gesprekken is gebleken dat hij daar vermoord is en zijn lichaam in stukken is gehakt om de sporen uit te wissen. Het lichaam is nooit teruggevonden.

Khashoggi -die onder meer werkte voor de Amerikaanse kwaliteitskrant "The Washington Post"- was erg bekend en stond zelfs niet eens zo vijandig tegenover de Saudische monarchie, maar hij kon het wel niet vinden met de machtige kroonprins Mohammed bin Salman. Turkije, maar ook de VS en Europese landen houden mensen uit de omgeving van kroonprins Mohammed verantwoordelijk voor de moord op Khashoggi. In Saudi-Arabië zijn een aantal "kleine garnalen" veroordeeld tot celstraffen, maar hoger geplaatsten gingen vrijuit.