Tweedehands supermarkt in Erpe-Mere: "Koop niet direct iets nieuws, kijk eerst voor tweedehands"

Stroom vzw opent morgen een tweedehands "supermarkt" in Erpe-Mere. Het is in feite de 6e kringwinkel, maar dan opgezet als een echte supermarkt. "We hopen dat de opstelling de drempel verlaagt om eerst eens te gaan voor een tweedehands product, en dan pas voor een nieuw als je het daar niet vindt", zegt Ilse Top, communicatieverantwoordelijke van Stroom vzw.