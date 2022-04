Vanaf de zomer 2023 wil Brugge alleen nog elektrische bussen in de binnenstad

Al jarenlang pleit het stadsbestuur voor kleine, elektrische lijnbussen in het centrum en volgend jaar zou die droom ook waarheid kunnen worden. Binnen zijn aanbesteding voorziet De Lijn in vijftig zogenoemde midi-bussen. "We zijn bijzonder opgetogen om nu met de kleine compacte bussen aan de slag te gaan", reageert burgemeester Dirk De fauw (CD&V). "De kleinere busjes zorgen voor minder hinder, zijn geluidsvriendelijker en brengen minder schade aan het wegdek. Dus goed voor onze monumenten, goed voor het milieu en dus ook goed voor de mens."

Wie van verder komt, zal nog met een oude dieselbus tot het station gebracht worden. Daar kunnen ze overstappen in een kleinere elektrische bus die ze tot de binnenstad brengt. "De Brugse binnenstad is ook niet zo groot. We merken dat er heel wat dieselbussen slechts halfvol zitten. Dus de kleinere bussen kunnen mensen helpen om kortere afstanden te overbruggen."