VN trekt aan alarmbel over Afghanistan: "Humanitaire toestand gaat dramatisch achteruit"

"Onmiddellijke actie is nodig, zoniet worden we geconfronteerd met een honger- en ondervoedingscrisis in Afghanistan", zei VN-secretaris-generaal Antonio Gutteres in zijn openingstoespraak. 95 procent van de bevolking heeft te weinig te eten, voor 9 miljoen mensen dreigt hongersnood. "Een miljoen Afghaanse kinderen dreigt van honger te sterven. Mensen verkopen al hun kinderen en organen om hun familie te kunnen voeden."