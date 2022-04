VOKA-Limburg: "We komen terecht in een systeem van oorlogseconomie dat alleen onze ouders nog maar hebben gekend"

De export krijgt uiteraard stevige klappen door de oorlog in Oekraïne. De uitvoer naar dat land zelf - die niet zo belangrijk was - is teruggevallen tot 0, maar ook de export naar Rusland dat voor Limburg wel een belangrijk land was, is met 81 % verminderd. "Tel daarbij de energieprijzen die de pan uitswingen, de grondstoffen die alsmaar duurder en ook schaarser worden en stijgende loonkosten door de automatisch indexering, dan gaan we 6 moeilijke maanden tegemoet. 20 miljard extra loonkosten in twee jaar tijd, dat gaat geen goed doen aan onze concurrentiepositie", aldus Johann Leten