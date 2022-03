Voor de tweede avond op rij: woningbrand in Leuven

Even over zes uur vanavond is brand uitgebroken in een woning langs de Mechelsesteenweg. De brand zorgde voor heel wat hinder want zowel de Mechelsesteenweg als de Ridderstraat moesten worden afgesloten voor het verkeer. De brandweer werd geconfronteerd met metershoge vlammen maar had de brand gelukkig snel onder controle. Niemand raakte gewond. Twee bewoners moeten wel een nieuw onderdak vinden.