Voorrang voor Aalstenaars op wachtlijst sociale woningen

De regels voor de toewijzing voor een sociale woning veranderen in Aalst. Vanaf volgend jaar krijgen mensen die er geboren zijn of er lang wonen voorrang op de lijst. Dat is een logische beslissing, zegt Schepen van Wonen Sarah Smeyers (N-VA). “Er staan 5.000 mensen op de wachtlijst, de helft daarvan woont niet in Aalst. Nu komen zij allemaal chronologisch aan bod. Maar om het maatschappelijk draagvlak te vergroten, voeren we nu voorrangsregels in voor wie in Aalst is geboren of er eerder lang heeft gewoond .”