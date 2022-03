Voyeur opgepakt aan zwembad Deinze: "Begluurde al jaren slachtoffers"

De politie van Deinze kreeg gisteren verschillende meldingen over zedenfeiten in het zwembad Palaestra. Toen het interventieteam ter plaatse kwam, kon het een verdachte onderscheppen op de parking van het zwembad. De man werd later verhoord.

In het verhoor gaf hij toe dat hij al jarenlang naar het zwembad kwam om er bezoekers te begluren. Hij gebruikte ook speciaal materiaal om stiekem filmpjes te maken. Tijdens het gluren en filmen, masturbeerde de man ook. Verdere details wil het parket voorlopig niet geven.

De verdachte is een man van 33 uit Gent. Hij is vrij onder strenge voorwaarden, het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak verder.