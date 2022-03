Verenigde Staten gaan 1 miljoen vaten olie per dag uit reserves vrijgeven om brandstofprijzen te drukken

Oliebedrijven zullen de ruwe olie uit de reserves ontvangen om ze later -plus rente- terug te geven aan de overheid. De olie komt uit de Amerikaanse Strategic Petroleum Reserve (SPR), die momenteel goed zou zijn voor 568 miljoen vaten, verspreid over zoutgrotten in Texas en Louisiana. De oliereserves worden sinds 1973 aangelegd en worden normaal ingezet in noodsituaties, zoals orkanen, en om schokgolven op de wereldmarkt op te volgen.