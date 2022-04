Wakasa en Keramo Techniek richten in Genk opvang in voor 72 Oekraïense vluchtelingen

Jongerenorganisatie Wakasa, die onder meer jongerenkampen op het getouw zet, was ook getroffen door de schrijnende beelden van de stroom vluchtelingen uit Oekraïne. De oproep om opvangplaatsen te voorzien viel daar dan ook niet in dovemansoren. Daarbij kwam dat het bedrijf Keramo Techniek, vlak langs Wakasa, net een bedrijfspand van 800 m² vrij had en dat kosteloos ter beschikking wilde stellen. Het bedrijf en de jongeren sloegen dus de handen in elkaar.