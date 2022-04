Werken N70 in Melsele weer uitgesteld door PFOS in grondwater: "De omgevingsvergunning moet aangepast worden"

De werken aan de N70 in Melsele bij Beveren worden met nog eens twee maanden uitgesteld omdat er een nieuwe omgevingsvergunning moet aangevraagd worden. De werken zijn al een aantal keren opgeschoven, omdat er eerst PFOS was gevonden in de grond, en nadien nog eens in het grondwater. Het aanvragen van een aangepaste vergunning duurt nog even: "We moeten de correcte procedures volgen", zegt Stefanie Nagels van het Agentschap Wegen en Verkeer.