Academy: "Will Smith weigerde de Oscarzaal te verlaten", Chris Rock is het incident aan het "verwerken"

"We willen preciseren dat aan meneer Smith gevraagd werd om de ceremonie te verlaten en hij heeft dat geweigerd. We erkennen ook dat we de situatie anders hadden kunnen aanpakken", laat de Academy weten en dat ruim drie dagen na de show.

Smith stapte zondag naar Chris Rock om hem voluit in het gezicht een klap te verkopen. Rock had een grap gemaakt over het kortgeschoren kapsel van de vrouw van Smith. Jada Pinkett Smith lijdt aan de medische aandoening alopecia areata en kampt met zware haaruitval. De verbazing na de klap was voor het aanwezige publiek en de miljoenen tv-kijkers erg groot.



Maar Smith bleef dus zitten naast zijn vrouw in de zaal. Hij was genomineerd en verzilverde even later ook de Oscar voor beste acteur, voor zijn rol in "King Richard".