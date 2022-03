Sneeuw op komst: zo hou je het veilig op de weg

Hoe komt dat?

"Ons weer wordt vaak bepaald door de windrichting. Zeker in de lente kan dat grote verschillen met zich meebrengen", legt weerman Bram Verbruggen uit. "De voorbije twee weken hadden we een zuidelijke wind. Dat betekent zacht weer, zonnig ook. Nu is die windrichting omgedraaid, waardoor we ijskoude lucht krijgen die rechtstreeks van de Noordpool komt. En dat brengt niet alleen koude temperaturen, maar ook winterse toestanden mee."