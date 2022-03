Oekraïense president aan parlement: "Marioepol erger dan slag bij Ieper, vrede belangrijker dan Russische diamanten"

Die heldhaftigheid van de Oekraïners vergeleek hij vervolgens met de volgens hem afwachtende houding van het Westen. Hij drong net als in toespraken voor andere parlementen nog eens aan op een no-flyzone boven zijn land. Om een gevoelige snaar te raken in ons land, vergeleek hij de situatie in Marioepol met de slag bij Ieper tijdens de Eerste Wereldoorlog. Wat in Marioepol gebeurt, is misschien zelfs nog erger, zei Zelenski.

Volgens de Oekraïense president is Europa niet moedig genoeg om een no-flyzone boven Oekraïne in te stellen. Waarom is dat zo, vroeg hij zich luidop af. "Vanwege het geld? Voor sommige mensen zijn Russische diamanten, Russische schepen in de haven en inkomsten uit Rusland belangrijker dan de strijd die wij voeren", klonk het verwijtend richting ons land. "Vrede is veel meer waard dan diamanten, dan akkoorden met de Russen, dan Russische schepen in de havens."