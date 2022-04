Zesdejaars van VKO Opwijk mogen eindelijk weer op Italiëreis: “Nog nooit zoveel inschrijvingen”

Naast de extra bus inleggen, had Dirk ook veel werk met de administratie. “Iedereen moet een Passenger Locator Form (PLF) invullen. Daar komen heel veel vragen over, blijkbaar is dat toch niet zo simpel om in te vullen. In Italië vragen ze op veel plaatsen ook nog de coronapas. Je moet er ook voor zorgen dat je alles bijhebt, lijsten van alle deelnemers enzovoort.”

De Italiëreis startte gisteren wel met pech, want de motor van de bus raakte oververhit. Daardoor moest een nieuwe bus ingelegd worden. Vandaag trekt de school naar Pisa, en zo verder naar Firenze. Daarna rijden ze verder door naar Pompei, meer in het zuiden. In de steden valt veel cultuur op te snuiven, toch kijkt Dirk het meest uit naar iets heel simpels: “Een échte pizza en échte cappuccino, want dat krijg je hier in België toch niet”, aldus de enthousiaste leraar.