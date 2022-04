16-jarige aan het stuur van auto aangehouden in Roeselare na politieachtervolging

Daarop zette de politie de achtervolging in door het stadscentrum van Roeselare. De tiener beging daarbij nog 21 verkeersovertredingen", vertelt Carl Vyncke, woordvoerder van politiezone RIHO. "Hij reed over volle witte lijnen, negeerde de borden van verboden richting, reed door het rood en reed rechtdoor over kruispunten zonder voorrang van rechts te verlenen. Hij heeft ook verschillende snelheidsovertredingen begaan; op een bepaald moment reed hij 130 kilometer per uur, waar er maar 50 km/u toegelaten is. Daarmee bracht hij heel wat andere weggebruikers in gevaar."

Uiteindelijk kon de wagen tot stilstand gebracht worden en 3 jongeren die als passagier in de auto zaten, vluchtten weg. Zij werden ondertussen allemaal geïdentificeerd en zijn 15 en 16 jaar oud. De 16-jarige bestuurder bleef zelf na de achtervolging in de auto zitten en werd opgepakt door de politie. Hij mag zich verantwoorden voor de politierechter. De auto die van de neef van de jongen bleek te zijn, werd voorlopig in beslag genomen.