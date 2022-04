Zonniger dan een zomermaand en amper 2,2 millimeter neerslag: maart 2022 vestigt nieuwe records

De afgelopen maand scheen de zon in Ukkel maar liefst 227 uur en 14 minuten. Dat is 100 uur meer dan gewoonlijk, want normaal schijnt de zon in maart maar 125 uur en 45 minuten. Sinds 1887, het jaar waarin met waarnemingen begonnen werd, is er nooit zo'n hoog cijfer opgetekend. Het vorige record dateert al van 1931, toen de zon in Ukkel 213 uur en 49 minuten scheen.