3 huizen onbewoonbaar na zware brand in Oostkamp

In Oostkamp brak deze namiddag iets voor 15 uur brand uit in een rijwoning in de Tulpenstraat. Op het moment dat de brandweer ter plaatse was, kwamen de vlammen al door het huis. De bewoner, een oudere man, kon door de hulpdiensten geëvacueerd worden. "Hij liep enkele lichte brandwonden op en had wat rook ingeademd, daarom werd hij naar het ziekenhuis gebracht", vertelt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). Ondertussen gebruikte de brandweer het nodige materiaal om te voorkomen dat de brand zou overslaan naar de 2 aanpalende huizen. De bewoners van die huizen werden geëvacueerd en opgevangen door buurtbewoners.

Het huis is uiteindelijk volledig uitgebrand. Maar ook de 2 aanpalende woningen liepen heel wat schade op door de rookontwikkeling. Alle 3 de huizen zijn onbewoonbaar verklaard. De sociale dienst van de gemeente bekijkt of er opvang nodig is voor de bewoners. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk.