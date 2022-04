3Wplus controleert opvangwoningen voor Oekraïense vluchtelingen

De controles van de opvangwoningen gebeuren door de technisch adviseurs van 3Wplus. "Onze technisch adviseurs gaan na of deze woningen voldoen. De Vlaamse regering staat wel een afwijking toe op de minimale kwaliteitsvereisten in de Vlaamse Codex Wonen", zegt Sabrina Van Eeckhout, coördinator van de Woonwinkel van 3Wplus. "Maar als bijvoorbeeld de elektrische installatie niet in orde is, of wanneer de woning op een zwarte lijst staat of te klein is voor het voorgestelde aantal vluchtelingen, dan keuren we de voorgestelde woning uiteraard af".

Naast de technische screening nemen de medewerkers van het OCMW de maatschappelijke screening op door aan huis te gaan of een infoavond te organiseren.