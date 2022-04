Aalst trekt met mobiele skateparken naar de deelgemeenten

Vorig jaar lanceerde de skate-community een oproep naar meer plekken om te skaten. De stad had er oren naar en na grondig onderzoek werd het ‘Betong popup park’ in het leven geroepen. Betong is de naam van het vaste skatepark in het stadspark van Aalst.

De popup versie bestaat uit mobiele skatetoestellen die tijdelijk op verschillende plaatsen in de stad worden geplaatst. Er wordt ook telkens een peter of meter aangeduid, die ervoor moet zorgen dat het plein opgeruimd is. Hij of zij is ook het aanspreekpunt van de stad en de buurt en geeft defecten aan de toestellen door.