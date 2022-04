Vijf foetussen gevonden in huis van anti-abortusactiviste in de Verenigde Staten

Woensdag deed de politie een onderzoek in het huis waar de anti-abortusactiviste Lauren Handy verblijft. Ze deden dit naar aanleiding van een tip over "mogelijk biologisch gevaarlijk afval". De activiste is leider van de Progressieve Anti-Abortus Opstand (PAAU). Ze noemt zichzelf een "katholieke anarchist".

Forensische diensten droegen bewijsmateriaal in rode biohazard-zakken naar buiten, samen met koelboxen. Bij dat materiaal zaten vijf foetussen. Handy wist aan de lokale pers te melden dat "mensen zouden flippen als ze zouden horen wat er in de containers zit."

De politie laat weten dat er "niets crimineels aan de hand is met de foetussen, enkel de manier waarop ze daar terecht zijn gekomen." Verder wisten de ordediensten niet met zekerheid of het huis waar de foetussen gevonden werden inderdaad dat van Handy zou zijn.