Autobestuurder wordt 3 keer na elkaar geflitst in dezelfde straat in Willebroek

Eén van de bestuurders krijgt een gepeperde rekening in de bus want hij werd maar liefst drie keer geflitst in de Hoeikensstraat, waar een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur geldt. De eerste keer aan 60 kilometer per uur, de tweede keer aan 62 kilometer per uur en de laatste keer aan 109 kilometer per uur. De bestuurder zal zich binnenkort voor de politierechter moeten verantwoorden.