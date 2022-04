Europees innovatiefonds investeert in CO2-opslag van BASF: "Tot 1,5 procent minder uitstoot in België"

Sommige bedrijven vangen al CO 2 af om het zelf voor iets te gebruiken, maar het in grote hoeveelheden opslaan, is wel nieuw voor ons land. "Het is de eerste keer dat we CO 2 capteren en het over de landsgrenzen heen transporten. Dat is omdat we plaatsen nodig hebben voor de CO 2 -opslag, lege gasvelden onder de Noordzee bijvoorbeeld, en dat hebben wij niet. Daarom dat dit het eerste internationale project is geworden, en ook het grootste in Europa", legt Pieters uit.