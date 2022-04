Deurnese schoolkinderen enthousiast over boekenruilbeurs: "Boeken brengen me in andere wereld"

De hele maand maart hebben de leerlingen op school gewerkt rond het thema Jeugdboekenmaand. Sherine, die in het zesde leerjaar zit, leest niet zo vaak maar het brengt haar wel tot rust. "Als ik in het verhaal zit, is het alsof er zich een film afspeelt in mijn hoofd", vertelt ze. Ook de 8-jarige Idris is een grote fan van boeken. "Ik ben fan van Roald Dahl en ik lees graag Geronimo Stilton en Suske en Wiske. Als ik een boek lees, moet je veel moeite doen om me eruit te krijgen want dan zit ik in een andere wereld."