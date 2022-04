"Verlengde coronaschok en oorlog in Oekraïne" strooien roet in eten: 2 miljard euro extra uitgaven in begrotingscontrole

Waar dat geld gehaald zal worden, is nog niet helemaal duidelijk. Afgelopen zondag zei De Bleeker wel nog dat ze ging proberen te vermijden dat er ook belastingsverhogingen komen. "In het regeerakkoord staat dat we geen belastingverhogingen doen. Dat is nog altijd het uitgangspunt van mijn partij en daar zal ik ook voor strijden", vertelde ze in "De zevende dag". Om die extra kosten te dekken, kijkt ze vooral in de richting van de arbeidsmarkthervormingen die meer mensen aan de slag moeten krijgen. Dat zou de overheid ook meer inkomsten opleveren. Ook een efficiëntere organisatie van de staat zou winsten op kunnen leveren.