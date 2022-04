Bewoners van twee flatgebouwen in Sint-Joost-ten-Node geëvacueerd na stabiliteitsproblemen

Het was de brandweer van Brussel die rond 10u30 gealarmeerd werd, vertelt woordvoerder Walter Derieuw: "Een bewoonster meldde ons dat er scheuren in de muren tevoorschijn waren gekomen. Het gaat om één gebouw aan de Leuvensesteenweg en één aan de Scailquinstraat, vlakbij het Madouplein. In die gebouwen zijn er 26 appartementen. De aanwezige bewoners zijn allemaal geëvacueerd en zijn opgevangen in een gemeentelijke feestzaal."

Er is een stabiliteitsingenieur ter plaatse gekomen die de veiligheidssituatie zal evalueren. Naast het gebouw aan de Scailquinstraat is een werf. Nu moet nagegaan worden of het één met het ander te maken heeft.

De inwoners die niet bij vrienden of familie terecht kunnen, zullen door de gemeente opgevangen worden. De Scailquinstraat en een deel van de Leuvensesteenweg zijn afgesloten waardoor enkele bussen van de MIVB en De Lijn moeten omrijden.