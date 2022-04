Oost-Vlaamse groentetelers zien minder Oekraïense gastarbeiders: Boerenbond doet oproep naar mensen uit eigen land 

Het tekort aan Oekraïense gastarbeiden zorgt voor kansen bij arbeidskrachten uit eigen land, zegt Joris De Winter van Boerenbond. Hij roept iedereen ouder dan 16 op om mee te helpen bij de oogst. "We kunnen veel mensen gebruiken bij de oogst van paprika en tomaten, die is nu bezig. Maar ook het aspergeseizoen is volop gestart, ook daar kunnen we heel wat handen gebruiken."

Niet alleen voor de groententeelt, maar ook voor de fruitteelt zoekt boerenbond nog helpende handen. "De oogst daarvan start in augustus, dus we hebben wel nog wat tijd. Maar we hopen dat het conflict toch niet te lang meer aansleept, anders komen we ook voor die teelt in de problemen."