Brand in Russisch oliedepot: eerste Oekraïense aanval buiten de grenzen of in scène gezet door Rusland?

Volgens de Britse openbare omroep BBC hebben Oekraïense helikopterpiloten in elk geval veel ervaring met laag en snel vliegen om te vermijden dat ze door radar- en andere systemen opgemerkt zouden worden. "Ze hebben dat jarenlang in de Donbas gedaan", schrijft de BBC, de regio waarvan een deel in handen is van pro-Russische separatistische rebellen. Maar dat 's nachts doen op Russisch grondgebied, is natuurlijk een andere zaak. "Dat zou grote moed en doorgedreven vliegvaardigheden hebben vereist", schrijft de BBC.



Als Oekraïne inderdaad het depot heeft aangevallen, dan zou dat de eerste bevestigde Oekraïense aanval op een Russisch doelwit buiten eigen grenzen zijn sinds de start van de Russische invasie. In dat geval zou dat een mogelijke escalatie van de oorlog kunnen betekenen. "Belgorod is strategisch belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne", zegt correspondent Geert Groot Koerkamp vanuit Moskou.