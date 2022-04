"Vranckx en de Nomaden" naar vroegere internaten voor inheemse Amerikanen: "Dood de indiaan, red de mens"

Veel oud-studenten praatten nooit met hun familie over hun verleden op de scholen. De laatste jaren wordt het gesprek stilletjes aan voor het eerst gevoerd. Van het eetfestijn bij Cherokee Nation tot het buurtcentrum van de Ponca Tribe of Oklahoma, als het gesprek ter sprake komt, blijkt iedereen iemand te kennen die uit bed gelicht werd om de daaropvolgende jaren op internaat door te brengen. Velen mijmeren over vriendschappen die ze er maakten. Even veel vertellen anekdotes over je mond minutenlang te moeten wassen met een groot stuk zeep, armen vol littekens en brandwonden, urenlang opgesloten zitten in een bezemkast, zelfmoordpogingen en verstoten worden wanneer je weer naar huis keert. Ook seksueel misbruik tierde welig op de scholen, getuigen mensen die graag anoniem blijven.

“Ik was elf jaar,” vertelt Shadow. “We hadden een mannelijke opzichter, heel groot en streng. Hij was gemeen als we in groep waren, maar nadien zocht hij me op en deed lief. Het was de eerste keer dat ik een witte man vriendelijk wist zijn, maar hij eiste wel seks in ruil.” Het misbruik ging jarenlang door. “Op mijn veertiende liet hij me als een baksteen vallen voor een ander meisje. Niemand van mijn familie weet ervan, maar op school was het een publiek geheim.”