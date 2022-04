Dierenasiel voor verwaarloosde landbouwdieren viert 5de verjaardag: “Dieren een toekomst geven die van vleesindustrie gered zijn”

"Forrest and Friends heeft een dubbele missie", zegt Jo Dirix. "We willen aan de ene kant dieren zo goed mogelijk opvangen en aan de andere kant mensen sensibiliseren of informeren hoe dieren het stellen in de dierenindustrie. Dat betekent dat dieren die bij ons in het asiel zitten, vaak in beslag genomen die zijn, of gered zijn van verwaarlozing. Ze hebben dus de dierenindustrie overleefd, en wij zijn eigenlijk ambassadeurs van hun soort.”