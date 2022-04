Eerste voedselhulp in 100 dagen voor Ethiopische provincie Tigray

In de provincie Tigray in het noorden van Ethiopië is voor het eerst in 100 dagen een konvooi met voedselhulp aangekomen. De hulpgoederen kunnen nu toekomen omdat vorige week een staakt-het-vuren is uitgeroepen door de Ethiopische regering en de Tigray-rebellen. De oorlog die tot hongersnood heeft geleid, woedt al sinds november 2020.