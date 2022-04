Uitbater Brusselse nachtclub die beschuldigd wordt van drogeren en aanranden van klanten, op inactief gezet

Op dit moment is De Moncharline uitbater van een andere Brusselse nachtclub: "l'Impérial". De eigenaars van die club hebben nu besloten om De Moncharline op inactief te zetten. Dat melden ze in een persbericht.

"Met ontzetting hebben we kennis genomen van de beschuldigingen van verkrachting en seksueel geweld tegen de heer Carl de Rijck, beter bekend als Carl De Moncharline", luidt de mededeling. "We hebben hem gevraagd om zijn activiteiten binnen l'Impérial stop te zetten in afwachting van de resultaten van het onderzoek."

De eigenaars van de nachtclub waren naar eigen zeggen niet op de hoogte van de aanrandingen: "Geen enkel lid van de algemene vergadering was op de hoogte van de feiten die hem ten laste worden gelegd. Maar we hebben vertrouwen in het Belgische rechtssysteem dat duidelijkheid zal brengen in dit dossier. L'Impérial blijft ondertussen open en we doen er alles aan om de veiligheid van onze klanten te waarborgen."