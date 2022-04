Fedasil gaat met Moldavische vluchtelingen in Vilvoordse kraakpanden praten om uitdrijving door politie te voorkomen

En dat lijkt te lonen: het Federaal Agentschap voor Asielzoekers Fedasil gaat in gesprek met de Moldavische vluchtelingen. “Het gaat in principe om mensen in onwettig verblijf”, klinkt het op het kabinet. “Het speciaal statuut, waardoor vluchtelingen uit Oekraïne niet in de asielprocedure terechtkomen, geldt namelijk niet voor mensen uit Moldavië. Ook asielopvang via Fedasil is hier niet aangewezen omdat in het algemeen personen uit Moldavië geen nood hebben aan internationale bescherming.”

Het kabinet van Mahdi erkent wel dat de situatie van de Moldavische vluchtelingen allesbehalve ideaal is. "Het ‘Reach Out’-team van Fedasil zal ingezet worden om met de betrokken personen te spreken. Op die manier kan nagegaan worden welke status ze hebben en welke opties ze hebben om op een legale manier in België te verblijven. Als dat niet kan, zal er bekeken worden of vrijwillige terugkeer kan”, zo laat het kabinet weten.