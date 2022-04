Topoverleg tussen EU en China over Oekraïnecrisis brengt geen toenadering

De Europese leiders drongen aan op een actievere en duidelijkere tussenkomst van China. Ze vroegen ook met aandrang om Rusland niet te helpen of om de negatieve gevolgen van de Westerse sancties tegen Moskou niet op te vangen. "Elke poging om de sancties te omzeilen of om Rusland hulp te bieden zou de oorlog langer doen duren", zei Michel. "We blijven ook waakzaam toezien of China zou proberen Rusland militair of financieel te steunen."

Commissievoorzitter Von der Leyen gebruikte financiële argumenten om Peking op andere gedachten te brengen. Volgens haar kan steun aan Rusland het imago van China in Europa ernstig schaden. "De risico's op reputatieschade spelen ook mee in de uittocht van internationale ondernemingen uit Rusland. Het bedrijfsleven volgt de gebeurtenissen op de voet en gaat na welke posities landen innemen. Ik herinner eraan dat China en de EU elke dag voor bijna 2 miljard euro goederen en diensten verhandelen."

Toch lijkt er voorlopig weinig beweging te komen in het Chinese standpunt tegenover de oorlog in Oekraïne: officieel wil Peking onderhandelingen en vrede, maar de Chinezen weigeren vooralsnog om Rusland onder druk te zetten.