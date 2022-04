Gratis weekendje Parijs voor wie verlovingsring terugvindt van vrouw uit Koksijde

Aan wie de verlovingsring vindt, belooft Angelique een gratis weekendje Parijs. Een beloning met symboliek, want het is in Parijs dat haar man haar in 2017 ten huwelijk vroeg. Zo staat het ook gegraveerd in de rosé gouden verlovingsring: "Paris N&A 1/17". Maar wie liever een weekendje naar zee gaat, kan dat ook. "De eerlijke vinder mag kiezen tussen een weekendje Parijs of Sint-Idesbald. We zullen ons verhuurappartement gratis ter beschikking stellen."

Na één dag is haar oproep op sociale media al meer dan tweehonderd keer gedeeld. "Het is hartverwarmend om zoveel reacties te krijgen, ik had al veel eerder in actie moeten schieten. "Ik hoop echt dat ik mijn verlovingsring terugkrijg, ook al is het binnen een jaar of tien. En dan hang ik hem meteen aan de ketting", besluit Angelique.